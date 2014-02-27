نائب بـ«المستقبل»: تواصلنا مع «عون» سهل تشكيل الحكومة اللبنانية

قال عضو كتلة «المستقبل» في البرلمان اللبناني، النائب سمير الجسر، الخميس، إن تواصل تياره مع زعيم التيار الوطني الحر، العماد ميشال عون، سهّل تشكيل الحكومة، «ولكن هذا التواصل لا يعني تخلي التيار عن حلفائه»، في إشارة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع.

وقال «الجسر» في تصريح صحفي إن «هذه مسألة طبيعية ويجب أن يكون هناك تواصل دائم مع كل الفرقاء السياسيين، لأن هذا الأمر يذلل الكثير من الصعوبات، وفي الوقت عينه نحن متمسكون بحلفائنا».

وأشار أن رئيس «تيار المستقبل»، سعد الحريري، أكد أنه على النواب جميعًا الذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للبنان، مشيرًا إلى أن «الحريري» تحدث عن رئيس يتوافق عليه الجميع.