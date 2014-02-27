ملمع شفاه Gloss Volupte من YSL

توفر إيف سان لوران تجربة فريدة للشفاه، وذلك من خلال تركيبة تكسبها لمعة جديدة تلهب الحواس، وتعد الأحدث ضمن مجموعة Volupté.

مركب في منتهى الخفة، وملمس كريمي قل نظيره، ليعانق الشفاه بفضل أداة تطبيق حصرية على شكل قبلة.

تتألق الشفاه بلون يومض ببريق مشع، سواء كان هذا اللون ذهبياً أو قزحياً أو نقياً، فإنه يمنحك ابتسامة مميّزة.

GLOSS VOLUPTÉ

يختبئ ملمع الشفاه داخل جوهرة ثمينة، متوجة بالذهب بينما يزين وسطها طوق من الفضة يحمل نقش شعار كاساندرا الأسطوري، ليكشف بأسلوب أنيق عن ألوانه من خلال شفافية العبوة، ويخلب الأبصار مثل مغناطيس تصعب مقاومة جاذبيته.

العبير

نديّ وفواح بعبق فاكهة المانغو النضرة، - وهي البصمة المميزة لسلسلة مجموعاتVolupté التي تثير الشهية وتعزز بهجة استخدامها وتطبيقها يوماً بعد الآخر.

غني باللون مثل بلسم كريمي القوام، ينحل فوراً على الشفاه، ويطوّقها بطبقة ناعمة تومض ببريق مشع.