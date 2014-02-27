هذه هي مجموعة Rita Ora للمكياج!

نقدّم إليك مجموعة بلاسم الشفاه الملوّنة وطلاءات الأظافر Colour Rush الأحدث من ابتكار النجمة ريتا أورا الجديدة على ساحة الأناقة اللندنيّة.

إنّها مجموعة مميّزة تحمل توقيع المغنيّة ومؤلّفة الأغاني البريطانيّة. أغمري نفسك بفيض من الألوان! فمجموعة بلاسم الشفاه الملوّنة وطلاءات الأظافر Colour Rush تنضح بالألوان الجريئة والفاقعة التي تنبض بالحيويّة وتجسّد شخصيّة ريتا أورا الديناميكيّة جدّاً خير تجسيد!

تنعّمي بباقة من الألوان المبهرة وزيدي طول أظافرك مع طلاء الأظافر الجديد "سيكستي سيكندز كولور راش" 60 Seconds Colour Rush. وعليه، اختاري بحسب مزاجك من بين الألوان الـ١٢ التي تخطف الأنظار وتُضم ٦ ألوان صارخة و٦ أخرى هادئة! فهذه الطلاءات الـ ١٢ التي لا تستوجب إلاّ وضع طبقة واحدة منها وتتمتّع بتركيبة سريعة الجفاف.

في هذا السياق، تقول ريتا أورا:"كان العمل ممتعاً مع "ريميل" Rimmel. أظنّ أنّنا نستمدّ الوحي من الأمور ذاتها، وأعني بذلك الموضة والألوان والأصوات والأسلوب المميّز، أي الحياة عامّة ولندن خاصّة. لذا آمل أن تحبّ فتيات "ريميل" Rimmel حول العالم هذه الألوان بقدر ما أحبّها!"

مجموعة بلاسم الشفاه الملوّنة وطلاءات الأظافر Colour Rush من ريتا أورا لـRimmel London... ألوان فاقعة وهادئة ملؤها الجاذبيّة والعصريّة! إحصلي على المظهر اللندني.