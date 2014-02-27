مسرح "الجنادرية 29" نجوم في ثوب "مرشدين"

صرح الفنان محمد الكنهل لـ"سيِّدتي نت" أنه من الفنانين الحريصين على المشاركة في العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام بمناطق المملكة، مبيناً أنه شارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية هذا العام "الجنادرية 29" كمشرف على البرنامج المسرحي في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأوضح أن الفعاليات تضمنت عدداً من العروض المسرحية في بعض أجنحة المهرجان وسط إقبال جماهيري كبير.

وبيّن أنه أشرف هذا العام ضمن جناح المؤسسة بالمهرجان على مسرح الطفل، حيث تم تقديم عدد من العروض المسرحية التمثيلية والغنائية والمسابقات من قبل عدد من الفنانين الشباب بمشاركة الأطفال، مشيراً إلى أن مجموعة من الأطفال الأيتام شاركوا في تقديم بعض الفقرات، وأن الهدف هو المتعة والترفيه بجانب تقديم رسائل توعوية بشكل غير مباشر للأطفال.

فيما أشار الفنان بشير الغنيم إلى أنه شارك مع عدد من الفنانين، ومنهم: علي المدفع، وسعد المدهش، ومحمد المنصور، في تقديم بعض العروض المسرحية الكوميدية ضمن جناح وزارة الزراعة بمهرجان الجنادرية، موضحاً أنه وجد إقبالاً كبيراً من الزوار سواء الأطفال أو الكبار، وشدد على أن تلك العروض تهدف إلى إيصال رسائل توجيهية وإرشادية وتوعوية معينة بشكل تفاعلي من خلال مسرح القصة، باشتراك الجمهور مع الممثلين والاختصاصيين في العرض، للاستفادة من المعلومات الهامة، وبين أن كل ذلك في إطار من الترفيه والمسابقات والهدايا التي تقدم للجمهور.

أما الفنان سعد المدهش فأكد أنه قدم مع مجموعة من زملائه الفنانين بعض العروض المسرحية بالمهرجان بهدف التوعية والتوجيه، وتقديم رسائل بشكل غير مباشر لمختلف الفئات سواء الأطفال أو الكبار، بجانب جوائز عديدة للزوار لجذبهم للعروض وسط تجاوب كبير منهم مع الفعاليات المسرحية، لافتاً إلى أن تلك "الاسكتشات" المسرحية الكوميدية التي قدموها يتم اعتمادها من قبل متخصصين من وزارة الزراعة، كما عبّر عن رضاه بما قدمه في تجربته الأولى بالمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

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