بريانكا تشوبرا تسببت بأزمة في دبي

تسببت نجمة بوليوود Priyanka Chopra بأزمة في دبي حيث توجهت إلى فستيفال سيتي لحضور عرض أزياء في Guess فاجتمع جمهور غفير أمام المتجر في انتظارها وعندما حضرت بدأت تعلو الصراخ والنداء باسمها وهي بخفة ظل وابتسامتها الشهيرة كانت تشير لهم بيدها وترسل لهم القبلات.

وبعد أن تجولت في المتجر وحضرت عرض الأزياء كانت تستعد للمغادرة بينما حاول الجمهور كسر الحواجز أمام المتجر للحاق بها والتقاط الصور معها ولم يستطيع رجال الأمن السيطرة على الموقف فقد تمكن الجمهور من الوصول إليها وهي تبتسم وتمازحهم فاضطر رجال الأمن أن يعودوا بها إلى المتجر لحين مغادرة الجمهور، لكن تلك المحاولة كانت بلا جدوى فلم ييأس الجمهور وبقوا ينتظرونها، فخرجت مرة أخرى في حماية الأمن يمسكون بها ويسرعون إلى البوابه فتكرر المشهد ذاته، وهو ملاحقة الجمهور لها، إلى أن وصلت باب المصعد فتسببت في ازدحام شديد في تلك المنطقة.

المزيد من الكواليس وحوار خاص مع بيريانكا قريباً في مجلة "سيدتي".