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منة فضالي ترفض اتهامات زينة لعز وتؤكد:أعرف تربيته

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منة فضالي ترفض اتهامات زينة لعز وتؤكد:أعرف تربيته منة فضالي ترفض اتهامات زينة لعز وتؤكد:أعرف تربيته

لم تخف الفنّانة منّة فضالي موقفها من قضية زينة وأحمد عز الذي تشاركه بطولة مسلسل "إكسلانس" كما فعل باقي الفنانين حفاظاً على علاقتهما بصاحبي العلاقة.
فقد أكدت مصادر من داخل كواليس المسلسل الذي يجري تصويره حالياً، أنّ منة تؤكد لكل العاملين في المسلسل أنّ عز لا يمكن أن يقوم بهذه الجريمة، وأكدت المصادر أن منّة تتهم زينة بالتجنّي على أحمد خصوصاً أنها لا تملك أي دليل يؤكد أنّ عز هو والد الطفلين عز الدين وزين الدين.
منّة أوضحت أنها لا تكن لزينة أية ضغينة، وأنها لا تعرفها بشكل خاص لكن تعرف أن أخلاق عز وتربيته الدينية تمنعه من التصرف بهذه الطريقة.
وكانت منة فضالي قد كتبت مؤخراً على حسابها على فيس بوك:" أحمد عز شهم خلوق متديّن وأرفض أن يؤذيه أي شخص".

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