أبو بكر سالم بخير ووفاته شائعة مغرضة

نفت مصادر مقرّبة من الفنان أبو بكر سالم، أن يكون خبر وفاته صحيحاً، مؤكدة أنّ خبر الوفاة الذي تمّ تناقله عبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الاثنين الماضي، واستمر صدى تردّده حتى هذا اليوم الخميس، مجرد شائعة مغرضة ممن لا يخافون الله.

تعتبر شائعة وفاة الفنان أبو بكر سالم من أكثر الشائعات تكراراً خلال السنوات الأخيرة، وهي شائعة في العادة تلاحق الفنانين الكبار سنّاً وفناً، رغم ما تشكله من أذية لعائلة الفنان ومحبيه.

يذكر أن الفنان أبو بكر سالم سبق أن أجرى عملية قلب مفتوح في ألمانيا في صيف 2012 ، وتمّ الاحتفال بعودته إلى الرياض في شهر سبتمبر من العام نفسه، وعاد إلى مزاولة نشاطه الغنائي بعد ذلك في العديد من الحفلات الفنية، منها حفلته الأخيرة التي شارك معه الفنان الكويتي عبد الله الرويشد في حفل "سوق واقف" في الدوحة.

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