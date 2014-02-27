تامر حسني يثير غضب أبطال مسلسله

يبدو أن التزام أي مطرب ببطولة مسلسل يعني إما أن يلغي حفلاته التزاماً بالتصوير، وإما أن يؤجل التصوير في حال تعاقد على حفلة.

ويبدو أن تامر حسني اختار الحل الثاني، ما أشاع موجة من الغضب الشديد بين أبطال مسلسل "فرق توقيت"، الذي يقوم ببطولته، بسبب تعطيل تامر للتصوير نظرا لارتباطه بحفلات خارج مصر.

وقد لجأ المخرج إسلام خيري إلى طريقة لإرضاء فريق العمل، حيث يقوم حالياً بتصوير المشاهد التي لا يشارك فيها تامر، إلى حين عودته من جولته الفني.

ويقوم المخرج حالياً بتصوير مشاهد الفنان التونسي ظافر العابدين الذي جاء إلى مصر قبل يومين، وسيقوم بتصوير مشاهده لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعود بعدها إلى لندن حيث يقيم.

ويصور المخرج أيضاً مشاهد مي سليم ونيكول سابا، إلا أن مشاهد تامر كثيرة في المسلسل ما قد يعرّض العمل إلى التعطيل.

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