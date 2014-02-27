بعد انتهاء عرض مسلسلاتهم قرارات جريئة لأبرز نجوم تركيا

قاربت المسلسلات التركية الأكثر شعبية في تركيا على الانتهاء، وعلى رأسها مسلسل "حريم السلطان" المكوّن من أربعة مواسم درامية ومتوقع إنتهاء عرض موسمه الرابع في شهر مارس 2014 على قناة ستار التركية، كما أنّ مسلسل "الإنتقام" سينتهي عرض الموسم الثاني منه في شهر فبراير 2014 ، وأحداث الموسم الثاني من مسلسل "القبضاي" تؤشر إلى نهاية قريبة للمسلسل.

وقد أعلن نجوم هذه المسلسلات الثلاثة كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا وإيزيل، وخالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان، وبيرين سات الشهيرة بسمر عن قرارات جديدة بعد الانتهاء من عرض مسلسلاتهم.

إيزيل: 60 دقيقة للحلقة الدرامية

فقد أكّد كينان أميرزالي أوغلو الذي تذمر مراراً من مدة حلقة الدراما التركية الطويلة التي تصل إلى ساعتين وأحيانا إلى 90 دقيقة، إنه بعد انتهاء عرض "القبضاي" سيشترط 60 دقيقة مدة الحلقة الدرامية لأي مسلسل درامي يعرض عليه.

بيرين سات: إجازة طويلة لعام واحد

أما زميلته بيرين سات الشهيرة، الأكثر شعبية والأعلى أجراً في تركيا فأعلنت قبل عرض حلقتها الـ44 والأخيرة من "الإنتقام" أنها ستأخذ إجازة طويلة لمدة عام، بعد أن أرهقت جراء عملها الفني المتواصل منذ 10 سنوات دون راحة.

السلطان سليمان: إجازة لعامين كاملين

زميلها خالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي يصوّر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة مسلسل "حريم السلطان"، قرّر بدوره حيث أخذ إجازة طويلة لعامين كاملين حتى إشعار آخر.

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