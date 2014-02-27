كاتي بيري تغضب المسلمين

سبّب ظهور لفظ الجلالة (الله) في فيديو كليب Dark Horse" " للنجمة Katy Perry موجة غضب عارمة بين المسلمين، حيث وقّع الآلاف من الغاضبين "عريضة تطالب موقع "YouTube" بحجب الكليب، لاعتباره ازدراءً للأديان ودعوة إلى الإلحاد".

ووصل عدد الموقعين على العريضة في أول يوم لنشرها إلى ما يقرب من 34 ألف شخص، معظمهم من بريطانيا.

وقد ازداد عدد الموقعين على العريضة بشكل سريع حتى وصل إلى 60 ألف شخص حتى الآن، في سياق حملة للتعبير عن غضبهم من الفيديو كليب الذي لم يراعِ مشاعر المسلمين حول العالم، جراء تحويل Katy الرجل الذي يحمل القلادة المكتوب عليها لفظ الجلالة إلى تراب.

وجاء في العريضة التي نشرها مستخدم بريطاني يدعى Shazad Iqbal، أنّ الهدف منها توضيح حقيقة أنّ "أفراداً من أديان مختلفة وبلدان مختلفة حول العالم متفقون على أن الفيديو كليب يدعو إلى الإلحاد، وأن استخدام لفظ الجلالة مستفزّ وغير متّصل بموضوع الكليب، وأنّ أيّ دين سيرى ذلك غير ملائم".

وفي سياق متّصل، ظهرت الكثير من ردود الأفعال المدافعة عن النجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برّرت فعل Katy بادّعاء عدم معرفة النجمة بمعنى الكلمة.

يُذكر أنّ Katy Perry ظهرت في فيديو كليب "Dark Horse" في دور ملكة فرعونيّة تجلس على عرشها، ويقدم عليها الكثير من الأمراء والملوك بهداياهم في محاولات دؤوبة منهم لاسترضائها، إلا أنّ الهدايا على ما يبدو لم تعجبها، بل سحرتهم جميعاً وحوّلتهم إلى تراب، بمن فيهم الشخص الذي كان يرتدي قلادة مكتوب عليها كلمة "الله" بالعربية.



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