لا تعاون بين محمد عساف وملحم بركات قريباً

يستعد محبوب العرب محمد عساف للقدوم إلى بيروت الأسبوع المقبل، ليضع صوته على أغاني ألبومه الجديد، الذي سيضم أغنية من ألحان الفنان زياد البرجي.

مصادر مقرّبة من عساف، أكدت لـ"سيدتي نت"، أنّه ليس هناك تعاون مع الموسيقار ملحم بركات، وأنّ كل ما قيل في هذا السياق من قبل الموسيقار لا يعدو كونه كلاماً لم يتّخذ طريقه إلى التنفيذ.

يشار إلى أنّ الموسيقار صرّح أكثر من مرّة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب منه أغنية لعساف.

يبقى أن نذكر أنّ محمد الموجود في جولة أوروبيّة حالياً، يستعد لطرح أغنية منفردة في 16 آذار\مارس المقبل، ولا يزال يتشاور مع فريق عمله لتحديد اسم الأغنية، التس ستسبق صدور الألبوم.

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