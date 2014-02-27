أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى تمثيل الأقزام فى الدستور الجديد

Google+ Print
عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى تمثيل الأقزام فى الدستور الجديد عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى تمثيل الأقزام فى الدستور الجديد

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من لطفى جيد إبراهيم المحامى, بصفته وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأقزام ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعى، والعدل لتضمين نص فى الدستور الجديد عن حقوق الأقزام الذين يتراوح عددهم ما بين 70 إلى 80 ألف قزم.

حملت الدعوى رقم 67637 لسنة 67 قضائية مطالبًا فيها بوجود عضو ممثل للأقزام فى المجالس التشريعية، التى تتواكب مع الدستور الجديد، سواء مجلسى الشعب أو الشورى، لأن تهميش هذه الفئة فى المجتمع يتنافى مع المادة 28 التى تنص على أن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365