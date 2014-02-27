أشرف حاتم: أجرينا اتصالات مع "محلب" لرفض تولى"منصور"التعليم العالى

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه فور الإعلان عن ترشيح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، لتولى حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أثار القرار غضب واستياء كافة رؤساء الجامعات والعاملين، وتم الاتصال بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف لإخباره بغضب رؤساء الجامعات من ترشيح منصور لتولى مهام الوزارة، فيما أكد المهندس إبراهيم محلب أنه سيدرس ذلك، موضحا أن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى له.

وأوضح حاتم فى تصريحات صحفية أنه تم إخطار المهندس إبراهيم محلب بالجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للجامعات التى عقدت اليوم، لرفض ترشح أشرف منصور وتم إجراء اتصالات مع الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة وتم عقد لقاء معه اليوم بمقر مجلس الوزراء لعرض تولى حقيبة الوزارة.

وأكد أمين الأعلى للجامعات أن الاتجاه العام داخل المجلس هو دعم الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة لتولى الوزارة، قائلا: إنه فور الاتصال برئيس جامعة المنصورة لمقابلة رئيس مجلس الوزراء أثنى جميع المشاركين فى اجتماع المجلس الأعلى على ذلك الاختيار .