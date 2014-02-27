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منى عمر تنفى ما نسب إليها عن منح هولندا لبناء "سد النهضة"

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منى عمر تنفى ما نسب إليها عن منح هولندا لبناء "سد النهضة" منى عمر تنفى ما نسب إليها عن منح هولندا لبناء "سد النهضة"

نفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول تصريحها بأن "هولندا من الدول الكبرى المانحة لسد النهضة"، مؤكدة أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تدلِ بها.

وأضافت "عمر" فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن هولندا لم تشترك فى تمويل هذا السد، وقد تم اقتطاع هذا الكلام من سياق تصريحاتها، حيث ذكرت أن سوف تقوم بمجموعة من الجولات الدبلوماسية مع الدول المانحة، وعلى سبيل المثال "هولندا".

وأكدت السفيرة منى عمر، عمق العلاقات مع الجانب الهولندى التى وصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن هولندا من أكثر الدول احترامًا وتفعيلاً للقانون الدولى.

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مصر 365

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