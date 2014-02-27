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“محلب” يعد متظاهري “الأثار” بعدم تعيين محمد إبراهيم وزيرًا

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“محلب” يعد متظاهري “الأثار” بعدم تعيين محمد إبراهيم وزيرًا “محلب” يعد متظاهري “الأثار” بعدم تعيين محمد إبراهيم وزيرًا

إبراهيم محلب

خرج منذ قليل وفد العاملون بوزارة الأثار من مجلس رئاسة الوزراء عقب انتهاء لقائهم مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكنومة الجديدة ، لعرض أسبا رفضهم التجديد للوزير محمد إبراهيم .

و قال الدكتور أحمد كامل رئيس الإدارة المركزية للعهدة الأثرية في وزارة الأثار أحد المشاكون في الوفد ” تم عرض اكثر شخصية لتولي حقيبة وزارة الأثار على المهندس إبراهيم محلب أبرزهم الدكتور رأفت النبرواي الأستاذ بكلية الأثار جامعة القاهرة ” ، مؤكدًا ” أن رئيس الوزراء وعدهم بدراسة الأسماء المقدمة منهم وإختيار وزير جديد للأثار” .

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لوكالة ONAللانباء ” إن الوفد قام بعرض أسباب رفضهم للوزير محمد إبراهيم كمشروع الرعاية الصحية وهيكلة الوزارة وتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور وإهماله للمواقع الأثرية ، على سبيل المثال متحف ملاوي بالمنيا والمتحف الإسلامي بالقاهرة ” .

كما أكد “في حالة الإبقاء على محمد إبراهيم وزيرًا للاثار سنضرب عن العمل ونغلق المواقع الأثرية أمام الزائرين والاعتصام حتى رحيله ” .

(المراسل : بكر الشرقاوي)

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