“محلب” يعد متظاهري “الأثار” بعدم تعيين محمد إبراهيم وزيرًا

خرج منذ قليل وفد العاملون بوزارة الأثار من مجلس رئاسة الوزراء عقب انتهاء لقائهم مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكنومة الجديدة ، لعرض أسبا رفضهم التجديد للوزير محمد إبراهيم .

و قال الدكتور أحمد كامل رئيس الإدارة المركزية للعهدة الأثرية في وزارة الأثار أحد المشاكون في الوفد ” تم عرض اكثر شخصية لتولي حقيبة وزارة الأثار على المهندس إبراهيم محلب أبرزهم الدكتور رأفت النبرواي الأستاذ بكلية الأثار جامعة القاهرة ” ، مؤكدًا ” أن رئيس الوزراء وعدهم بدراسة الأسماء المقدمة منهم وإختيار وزير جديد للأثار” .

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لوكالة ONAللانباء ” إن الوفد قام بعرض أسباب رفضهم للوزير محمد إبراهيم كمشروع الرعاية الصحية وهيكلة الوزارة وتطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور وإهماله للمواقع الأثرية ، على سبيل المثال متحف ملاوي بالمنيا والمتحف الإسلامي بالقاهرة ” .

كما أكد “في حالة الإبقاء على محمد إبراهيم وزيرًا للاثار سنضرب عن العمل ونغلق المواقع الأثرية أمام الزائرين والاعتصام حتى رحيله ” .

(المراسل : بكر الشرقاوي)