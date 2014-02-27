البنك الدولي يقوم بزيارة ميدانية لمشروع المبنى الجديد بمطار شرم الشيخ لتمويله

يقوم وفد من البنك الدولي للتنمية والبناء بزيارة لمصر في الفترة من 2 إلي 6 مارس القادم يضم الوفد مختلف التخصصات في المجالات الفنية والمالية والتعاقدية والبيئية والامن والسلامة برئاسة “أوليفي لوبير” رئيس لجنة النقل بالبنك الدولي لتفعيل الإجراءات الخاصة بقرض تمويل انشاء مبنى رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي بسعة 10 ملايين راكب سنويا بالاضافة الى انشاء منطقة عمليات كاملة وبرج للمراقبة الجوية وممرجديد وفقا لأحدث المواصفات العالمية لاستقبال الطائرات العملاقة ..

> تجري بعثة البنك الدولي محادثاتها لتمويل تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ووزارة التعاون الدولي ، تبدأ الاجتماعات بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وفريق العمل من ادارة مشروعات البنك الدولي بالشركة القابضة والشركة المصرية للمطارات يوم الاثنين 3 مارس القادم ، يسبق اللقاء زيارة ميدانية يوم الأحد 2 مارس لموقع العمل بمطار شرم الشيخ بحضور الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار عبد الوهاب علي مدير المطار .

> من المقرر ان يلتقي وفد البنك الدولي أثناء زيارته مع وزير الطيران المدني الجديد الطيار حسام كمال ، يتم الاتفاق علي الخطوات التنفيذية لسرعة تفعيل القرض للبدء في تنفيذ المشروع الذي يستغرق 44 شهرا من تاريخ بدء الاعمال .. وتسعي الجهات الثلاث المتمثلة في وزارة الطيران المدني ووزارة التعاون الدولي والبنك الدولي للتنمية للانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية شهر يونيو القادم ، تتحمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد قيمة القرض والتي تبلغ قيمته 318 مليون دولار أي حوالي 4 مليارات جنيه مصري وفق الشروط المحددة من البنك الدولي دون تحميل الدولة اي اعباء مالية.

> يأتي هذا القرض الجديد في اطار تزايد ثقة البنك الدولي في مشروعات الطيران المدني والمطارات المصرية خاصة بعد الالتزام في سداد الأقساط المقررة سنويا لقرضين سابقين من البنك من قبل ، أولها كان بـ 335 مليون دولار لتنفيذ مبنى الركاب رقم 3 بمطارالقاهرة الدولي والذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2008 وتنفيذ مبنى الركاب رقم 2 بمطارشرم الشيخ والذي تم افتتاحه في عام 2007، والقرض الثاني بقيمة 280 مليون دولار والخاص بمشروع تطوير وتأهيل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والجاري تنفيذه حاليا لزيادة السعة الي 7.5 مليون راكب سنويا ، التزمت الشركة في سداد الاقساط المقررة بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية في 2009 وفترة ثورة 25 يناير 2011 وهو ما زاد من ثقة البنك الدولي في منظومة الطيران المدني المصري وعرض التعاون في تمويل مشروعات اخري .

> كانت ثلاث جهات دولية قد تقدمت لتمويل مشروع المبنى الجديد رقم 3 بمطار شرم الشيخ وهى البنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي الكويتي إضافة للبنك الدولي وهو مايؤكد الثقة في مشروعات المطارات ودراسات الجدوى الإقتصادية للمشروع.