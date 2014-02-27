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ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية ببورسعيد

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ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية ببورسعيد ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية ببورسعيد

صورة ارشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى بمديرية الامن بمحافظة بورسعيد من ضبط المدعو محمود إبراهيم عبد السلام الزهيرى ، و شهرته ” عضمة35 سنه ”  مقيم دائرة القس، من ذوى المعلومات الجناائية والهارب من التنفيذ عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 949 جنايات الضواحى لسنه 2011  .

وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7,62 × 39 مم، و ( 2 ) خزينة بها ، و( 5 ) طلقات من ذات العيار .

وتم  عرضه على النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4  أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الموعد القانونى .

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