ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية ببورسعيد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى بمديرية الامن بمحافظة بورسعيد من ضبط المدعو محمود إبراهيم عبد السلام الزهيرى ، و شهرته ” عضمة35 سنه ” مقيم دائرة القس، من ذوى المعلومات الجناائية والهارب من التنفيذ عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 949 جنايات الضواحى لسنه 2011 .

وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7,62 × 39 مم، و ( 2 ) خزينة بها ، و( 5 ) طلقات من ذات العيار .

وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الموعد القانونى .