ميدو يوقع للزمالك لمدة موسمين ونصف

وقع أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى الزمالك على عقد تدريبه للفريق الأول رسميا اليوم، لمدة سنتين ونصف فى مؤتمر صحفى حضره مجلس إدارة الزمالك برئاسة كمال درويش.

وأكد ميدو خلال المؤتمر أن تلك اللحظة هى لحظة فخر خاصة كونه أصغر مدير فنى يتولى تدريب الزمالك عبر تاريخه وأنه يرى التحدى الأكبر فى تلك المهمة ليست فى قيادة الفريق وحسب وإنما فى نجاحه كأصغر مدير فنى يحصل على بطولة قارية أو محلية مع القلعة البيضاء.

وأشار ميدو فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادى إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية بدأ فى العمل على تحقيق البطولات بجانب التخطيط لمستقبل الفريق وهو ما يزيد من صعوبة المهمة وهو ما يعتبر من أهم الأسباب التى ساهمت فى عدم نجاح الأجهزة الفنية السابقة.

وأكد انه سعيد بالعمل مع أعضاء الجهاز الفنى الذين بدأ مشواره مع الكرة تحت قيادتهم مثل عبد الرحيم محمد المدرب العام وأحمد عبد الحليم مدير الكرة.