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روسيا تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية

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روسيا تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية روسيا تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية

روسيا ومصر

قالت وزارة الخارجية الروسية إن “موسكو تتابع عن كثب التطورات في الصديقة التي تواصل مسارها في الإصلاحات السياسية والاجتماعية وفقا لخارطة طريق العملية السياسية التي أعلنتها السلطات المصرية في يوليو 2013″.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء إيتار تاس إن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .. وينبغي عليها كذلك القيام بعمل جاد للتعامل مع مهام كبيرة أخرى. كما أن هناك حاجة واضحة لحشد جهود المجتمع بأكمله نحو تحديث القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت الخارجية الروسية الى أن هناك أيضا مهمة ملحة أخرى، تتمثل في تعزيز الاستقرار وضمان إرساء القانون والنظام على أساس التصدي الحاسم للتطرف والتشدد وفي الوقت نفسه مواصلة المسار الذي يهدف إلى حل الاختلافات السياسية من خلال الوسائل السلمية والحوار على المستوى الوطني”.

وأوضحت الوزارة أن “التهديد الإرهابي المتواصل والذي تؤججه الصراعات الإقليمية وعمليات الأزمات يشكل تحديا للبلاد” ..مشيرة فى هذا الخصوص الى أن موسكو تولى ثقة في جهود السلطات المصرية لإحباط هذه التهديدات الخطيرة، وتشير الى التدابير العملية التي اتخذت لضمان الأمن المناسب للسياح الأجانب في منتجعات البحر الأحمر، وفي هذا الصدد، ترى أنه من الضروري تجديد النصائح السابقة للمواطنين الروس الذين يقضون عطلاتهم في مصر بتوخى الحذر وعدم مغادرة مناطق المنتجعات السياحية التى يقضون فيها عطلاتهم .

أ ش أ

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