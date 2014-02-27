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العثور علي جثة صبي ملقاة علي الرصيف بالأقصر

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العثور علي جثة صبي ملقاة علي الرصيف بالأقصر العثور علي جثة صبي ملقاة علي الرصيف بالأقصر

عثر أهالي بمركز إسنا جنوب الأقصر على جثة صبي ملقاة على الرصيف بالطريق الغربي بالقرب من قرية سطيح التابعة للمركز .

تلقى  اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من العميد عمر الخطاب، رئيس فرع البحث الجنائي لمركزي إسنا وأرمنت يفيد بالعثور على جثة المدعو أشرف عبد النعيم أبو زيد ” 15 سنة” بائع بخور مقيم في شارع المنشية بمدينة إسنا جنوب المحافظة ملقاة على الرصيف بقرية سطيح على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا ومصاب بتهتك شديد في الجمجمة وكسور في العظام وإصابات وجروح متفرقة في جميع أنحاء الجسم .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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