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أمين عام رابطة العالم الإسلامي يستقبل مشرف معهد «التوحيد» في إثيوبيا

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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأربعاء، المشرف العام على معهد التوحيد الإسلامي، في مدينة شاشمني بإثيوبيا، الشيخ أبو بكر حاجي مامي العروسي، الذي قدم شرحا عن أعمال المعهد وتخصصه في تدريس العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه، ودوره في نشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية للدارسين فيه.

ونوه الشيخ العروسي بالجهود، التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي والهيئات الإسلامية التابعة لها، في مجال نشر الثقافة والتعليم الإسلامي في بلدان قارة أفريقيا، معربًا عن رغبة المعهد بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم في مجال إعداد المناهج الإسلامية.

ومن جانبه رحب الأمين العام للرابطة بهذا التعاون، الذي يحقق خدمة الإسلام والمسلمين، على حد قوله.

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