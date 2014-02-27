قوى فلسطينية تنتشر داخل مخيم اليرموك في دمشق

أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس، أن عددا من عناصر القوى الفلسطينية التابعة للمنظمة انتشرت صباح الخميس في مخيم اليرموك في دمشق، مشيرا إلى أنه تم أيضا توزيع طرود غذائية على سكان المخيم.

وقال وزير العمل الفلسطيني، أحمد المجدلاني، المكلف بمتابعة المخيم إن تطورين مهمين وقعا في المخيم حيث دخلت عناصر من القوى الفلسطينية إلى المخيم ومنها مسلحين وغير مسلحين وانتشرت لتأمين المنطقة الغربية من المخيم.

وأكد الوزير الفلسطيني أنه من المتوقع انتهاء مشكلة المخيم خلال الأيام المقبلة موضحا أن المرحلة المقبلة ستتضمن دخول فرق فنية لإزالة العوائق في الطرقات.

وفرضت القوات النظامية السورية حصارا خانقا منذ يونيو الماضي على المخيم الذي يسيطر المقاتلون المعارضون على غالبية أحيائه.