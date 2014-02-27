مصرع وإصابة 18 شخصًا جراء سقوط قذيفة هاون وسط حمص

أعلن التليفزيون الحكومي السوري اليوم الخميس عن سقوط قذيفة هاون بالقرب من مستشفى في أحد الأحياء التي تسيطر عليها القوات الحكومية وسط مدينة حمص، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل فضلا عن إصابة 13 آخرين.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن التليفزيون الحكومي قد أشار إلى أن القذيفة سقطت على سيارة بالقرب من مستشفى المالك في حي عكرمة الواقع في مدينة حمص، حيث يعتبر ذلك الحي معقلا للطائفة العلوية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

وتتعرض المناطق التي يقطنها المدنيون لقصف متكرر من قبل القوات الحكومية ومسلحي المعارضة، على الرغم من امتلاك قوات الأسد للقوة العسكرية الأكبر تحت تصرفها.

أ ش أ