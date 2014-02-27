البابا تواضروس يتحدث عن التواضع والصوم فى رسامة سبعة كهنة

تحدث البابا تواضروس الثانى اليوم فى كلمته فى صلاة رسامة سبعة من الكهنة الجدد بالكنيسة الأرثوذكسية عن إتضاع الانسان وسلوك الكاهن مع شعبه وكذلك فترة الصوم المقدس أنها فترة تبدأ من المحسوس وهو الطعام والانقطاع عنه لكى ما ننمو يوما فيوما ونصل الى حالة الاتضاع ونتذوق هذا الاتضاع الذى يصل بنا الى يوم خميس العهد حيث ينحنى المعلم والسيد ويغسل ارجل تلاميذه.

وقال فى كلمته : قداسات الكنيسة فى الصوم تكون فى مواعيد متأخرة للتدقيق والكنيسة تعلمنا الإنشغال بكلمة الله وليس بكلام الناس والكنيسة تعلمنا فترات الاعتكاف والخلوة والكنيسة تعلمنا النسكيات كمثل الميطانيات وهكذاالمهم السؤال فى حياة الانسان هل تستفيد من هذا الانقطاع فكرة الانقطاع فى حياة الانسان فكرة من اجل ان تكون حياته ليست ارضية بل سماوية هو يحاول ان ينقطع ولو الى قليل عن كل ما يربطه بالارض ان كان طعاما او كلاما او حتى حركة والهدف من وراء ذلك ان يسمو فى فكره ويسمو فى علاقاته مع مسيحه ومع السما وفكرة الانقطاع فكرة مهمة حتى انها تعيش فى الكنيسة فالانسان عندما يكرس نفسه انما ينقطع عن العالم عندما يقرر ان تكون حياته من اجل المسيح ومن اجل الخدمة.

وأضاف فى كلمته : يظل الانسان في جهاده كل يوم فى الصوم الي ان يصل الى حالة الاتضاع التى رأيناها فى ربنا يسوع المسيح فى حال تجسده وهو ينحنى امام كل تلميذ ويغسل قدميه هذه هى صورة المسيحية وعندما ينحنى ويغسل اقدام تلاميذه نصل الى صليب ربنا يسوع المسيح حيث يقف الانسان عند الصليب ويقول مع المسيح صلبت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فى فترة الصوم المقدس اعتادت الكنيسة ان تستخدم هذه الفترة لكى ما تكرس من ابنائها من يخدموه …نحن نفرح فى هذا الصباح المبارك ان كنيستنا تقدم من ابنائها سبعة من الشمامسة لكى ما يصيروا اباء كهنة فى خدمة الكنيسة هنا فى القاهرة وفى فرنسا وفى انجلترا.

ولفت البابا الى أن الكاهن عندما يصلى ويقول اعطى بهائا للاكليروس هذه النعمة يارب ساعد فيها هذا الاكليروس ان يكون فى قلبه نقاوة وفى حياته الخارجية لمعان واللمعان يعنى القدوة كما القديس بولس الرسول لاهل كورنثوس “تمثلوا بى كما انا ايضا بالمسيح فى افتقاده ويكون نقى فى حياته فالحاجتين دول يصنع بهم الله اكليل ويعطيه الله له فيصير بالحقيقة اب وتتميز فيه روح الابوة وتشعر وانت بتسلم على الكاهن مش بحسب سنة لكن تشعر بروح الابوة التى تتدفق منه كل من يخدم الاباء الكهنة والاباء الاساقفة والشمامسة وكل من يخدم يحتاج الى الصلوات الكثيرة التى تساعده نحتاج جميعا الى هذه الصلوات التى تسند والتى تعين الكاهن فى خدمته الكثيرة المسيح يبارك حياتهم واسرهم واولادهم وبناتهم ويبارك عائلتهم وكنائسهم التى سيخدمون فيها وكل الاباء الذين رسموا النهاردة سيخدمون مع اباء فهم لن يكونوا فى كنائس بمفردهم لكن هيكون هناك ارتباط باﻷباء الموجودين معاهم وبالتالى كل هذا مشجع على أن تكون حياتهم وخدمتهم مقبولة أمام الله .