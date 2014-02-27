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أنشيلوتي عن ضمان ريال مدريد للتأهل: كرة القدم بها العجائب

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أنشيلوتي عن ضمان ريال مدريد للتأهل: كرة القدم بها العجائب أنشيلوتي عن ضمان ريال مدريد للتأهل: كرة القدم بها العجائب

مدريد /أ ش أ/ أشاد كارلو انشيلوتى مدرب ريال مدريد بأداء فريقه فى مباراتهم الأربعاء أمام شالكه الألمانى فى إطار دور الـ16 من دورى الأبطال والتى حققوا خلالها فوزا ساحقا بستة أهداف مقابل هدف حيث قال إن أداء لاعبى ريال فى المباراة كان اداء مثاليا.

وقال انشيلوتى فى تصريحات أدلى بها عقب المباراة "إننى راض تماما عن كل شئ في هذه المباراة حيث أن الفريق ظهر فيها بصورة مثالية. لقد أحرزنا هدفا مبكرا مما أتاح لنا فرصة اللعب بحرية كبيرة حيث كان هذا هو السبب وراء النتيجة الرائعة التى حققناها فى نهاية المباراة".

ورغم أن هذه النتيجة تعنى أن الميرينجي ضمن تقريبا التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأوروبية الكبرى التي يحمل لقبها بايرن ميونيخ الألماني، إلا أن أنشيلوتى قال إن الفريق لن يتعامل مع مباراة الاياب على انها مباراة تحصيل حاصل وقال " مازالت أمامنا مباراة العودة وكرة القدم بها الكثير من العجائب".

ثم أضاف قائلا "إننى أدرك بطبيعة الحال أن حظوظنا تفوق حظوظ منافسنا بكثير غير اننا نرغب فى التيقن تماما من الصعود للدور التالى. وينبغى لنا أن نحترم شالكه وأن نحترم ايضا جماهيرنا ولذا فإننا سوف نبذل قصارى جهدنا فى المباراة القادمة".

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