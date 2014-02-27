عيشي السعادة في أجمل 3 عناوين سياحية

عندما تكثر مشكلات الحياة وضغوطها، ويسرع إيقاعها بدرجة تصعب السيطرة عليه، يكون الهرب إلى الأماكن السياحيّة الهادئة هو الخيار الأفضل!

رافقي "سيدتي نت" في جولة على أشهر الأماكن التي تساعدك في التحرّر من التوتر والضغوط النفسية التي تربكك.

1- "ميامي"

تعتبر من أكثر مناطق الجذب السياحيّ في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، ويقصدها السيّاح من أنحاء المعمورة لأخذ قسط من الراحة والاستجمام على شواطئها الجذابة.

أين تذهبين في "ميامي"؟

ـ زوري "ساوث بيتش"، حيث يحلو الاستلقاء والاستمتاع بأشعة الشمس في النهار، أو المشاركة في الحفلات التي تنظّم في المساء على الشاطئ.

ـ تعرّفي إلى "غابة القرود" والتي تُعدّ من أكثر مناطق الجذب الشعبيّة في المدينة، فهي توفّر لك فرصة التنزّه برفقة حوالى 400 قرد من 30 نوعاً مختلفاً.

ـ اقصدي "جزيرة غابة الببغاء" التي تقع في جنوب المدينة، حيث تجدين أكثر من 1000 نوع من الحيوانات، ولا سيّما الطيور التي تحلّق بحريّة، إلى جانب الببغاوات والبطاريق والقردة والتماسيح.

2- "جامايكا"

تعتبر هذه البلاد جزءاً من جزر الأنتيل الكبرى، وتتمتّع بمناخ استوائيّ يميّزه المناخ الحارّ والرطب.

وللهروب من ضغوط الحياة، لا بدّ لك من قضاء إجازة ممتعة في عروس البحر الكاريبي التي تجمع العادات والتقاليد والثقافات من أرجاء العالم المختلفة.

أين تذهبين في "جامايكا"؟

ـ انعمي بجلسة استرخاء على شاطئ "نيجيريل" في منطقة الكاريبي، فوق الرمال البيضاء الناعمة باتجاه الغرب، في مواجهة مياه البحر الصافية.وهناك، تتعدّد المطاعم التي تقدّم لك أشهى الأطباق، على وقع الموسيقى العذبة، فضلاً عن العروض الغنائيّة التي تُقام في المساء.

ـ لا تفوّتي الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس من خلال المشاركة في سباقات المراكب الشراعية اليومية.

ـ زوري "بيت ديفون" الذي يُعتبر من أشهر معالم التراث السياحيّ في الجزيرة.

3- "تنزانيا"

تقع في شرق أفريقيا على ساحل المحيط الهندي، وتعتبر اللؤلؤة المخفيّة في القارة السمراء، كما تعدّ من أكثر البلدان التي يقصدها السيّاح من أجل رحلات السفاري.

أين تذهبين في "تنزانيا"؟

ـ زوري بحيرة "منيارة"، التي تضمّ أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة، فضلاً عن الثدييات الضخمة كفرس النهر، والحيوانات البرية كالزرافة. كما يمكنك تجربة السفاري حول البحيرة ومشاهدة الحياة البريّة.

ـ اقصدي جزر "زنجبار"، التي تمتاز بشواطئها الرملية الناعمة ومياهها الملونّة ومناظرها الطبيعية الخلابة.

ـ وأخيراً، احرصي على زيارة جبل "كليمنجارو" وتسلّقيه، فهو يُعتبر الأكثر ارتفاعاً في أفريقيا، ويقع في شمال شرق تنزانيا.

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