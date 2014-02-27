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ضبط 2 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

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ضبط 2 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

ضبط 2 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من ادارة شرطة والتجارة اليوم بشن حملة أسفرت جهودها عن ضبط سائق السيارة رقم  3428  ط  ر  س  بناحية كمين رأس الخليج وذلك لحيازته   45  شيكارة أسمدة زراعية مدعمة  محظور تداولها خارج بطاقات الحيازات الزراعية مدون عليها سماد نترات النشادر المخصوص  محبب ومعالج ضد  التحجير .

وشملت  33.5 % أزوت زنة الواحدة 50 كجم  بإجمالى وزن 2 طن و250 كيلو   وبقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 67 لسنة 2006 و تحرر عن ذلك المحضر رقم  3441 جنح مركز شربين  لسنة 2014 .

ضبط 2 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

ضبط 2 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

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