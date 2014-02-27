ضبط 2 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من ادارة شرطة التموين والتجارة اليوم بشن حملة أسفرت جهودها عن ضبط سائق السيارة رقم 3428 ط ر س مصر بناحية كمين رأس الخليج وذلك لحيازته 45 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج بطاقات الحيازات الزراعية مدون عليها سماد نترات النشادر المخصوص محبب ومعالج ضد التحجير .

وشملت 33.5 % أزوت زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى وزن 2 طن و250 كيلو وبقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 67 لسنة 2006 و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3441 جنح مركز شربين لسنة 2014 .