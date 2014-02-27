أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ الدقهلية يلغى انتخابات جميع الإدرات واللجان الفرعية بنقابة المعلمين

Google+ Print

unnamed (12)

قرر اللواء عمر الشوادفى محافظة الدقهلية الغاء أنتخابات جميع الأدرات واللجان الفرعية لنقابة المعلمين بالدقهلية والتى تبلغ 17 نقابة فرعية.

وجاء فى الخطاب الموجه من محافظ الدقهلية والشئون القانونية لجميع الأدرات التعليمية فى المحافظة، أنه تم إيقاف الانتخابات بنقابة المعلمين،  بإدارة طلخا ومن ثم يتم تفيذ القرار على جميع الأدارات واللجان الفرعية بدائرة المحافظة وإيقاف جميع انتخابات النقابات بها .

وتقدمت الجمعية العمومية بالمعلمين بادارة طلخا التعليمية بمذكرة لمحافظ الدقهلية جاء فيها ان الجمعية انعقدت بوجود لجنة من الادارة بعد اكتمال النصب القانونى لها ، وقررت سحب الثقة من اللجنة النقابية بطلخا وتشكيل لجنة من شيوخ المعلمين لتيسير اعمال اللجنة وتشكيل لجنة لعرض من انتهت الية الجمعية الطارقة للجهات المعنية وعمل محضر بمركز الشرطة لاثبات وقائع الجمعية ووقف اجراءات الانتخابات والتى كان من المقرر عقدها اليوم الخميس .

 

 

 

 

 

 

unnamed (13)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا