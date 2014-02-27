محافظ الدقهلية يلغى انتخابات جميع الإدرات واللجان الفرعية بنقابة المعلمين

قرر اللواء عمر الشوادفى محافظة الدقهلية الغاء أنتخابات جميع الأدرات واللجان الفرعية لنقابة المعلمين بالدقهلية والتى تبلغ 17 نقابة فرعية.

وجاء فى الخطاب الموجه من محافظ الدقهلية والشئون القانونية لجميع الأدرات التعليمية فى المحافظة، أنه تم إيقاف الانتخابات بنقابة المعلمين، بإدارة طلخا ومن ثم يتم تفيذ القرار على جميع الأدارات واللجان الفرعية بدائرة المحافظة وإيقاف جميع انتخابات النقابات بها .

وتقدمت الجمعية العمومية بالمعلمين بادارة طلخا التعليمية بمذكرة لمحافظ الدقهلية جاء فيها ان الجمعية انعقدت بوجود لجنة من الادارة بعد اكتمال النصب القانونى لها ، وقررت سحب الثقة من اللجنة النقابية بطلخا وتشكيل لجنة من شيوخ المعلمين لتيسير اعمال اللجنة وتشكيل لجنة لعرض من انتهت الية الجمعية الطارقة للجهات المعنية وعمل محضر بمركز الشرطة لاثبات وقائع الجمعية ووقف اجراءات الانتخابات والتى كان من المقرر عقدها اليوم الخميس .