طريقة عمل السلطة المكسيكية

المقادير:
-رزمة من الخس الافرنجي صغيرة الحجم.
-½ كوب جبنة التشيدر.
-½ كوب بصل أخضر مقطّع.
-½ نصف كوب زيتون أسود مقطّع.
-4 حبات من الطماطم مقطعة شرائح.
-كوب من خبز التورتيلا المحمّص (تشيبس).
-حبة من الأفوكادو مهروسة.
-ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.
-½ كوب قشدة حامضة sour cream.
-½ كوب زيت نباتي.
-½ ملعقة صغيرة سكر.
-½ ملعقة صغيرة ثوم.
-½ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار Chilli
-ملح.
طريقة التحضير:
1- تُقطع أوراق الخس الى قطع متوسطة الحجم.
2- في وعاء مخصص للسلطة، توضع أوراق الخس المفرومة ويُضاف البصل، الطماطم، الزيتون والجبنة.
3- يُمزج كل من الأفكادو، عصير الليمون الحامض، القشدة الحامضة، الزيت، السكر، الثوم، الملح وبودرة الفلفل الحار. يُخلطوا جيداً حتى يتجانس المزيج ويصبح ناعماً.
4- يُسكب المزيج فوق السلطة. وتُضاف قطع خبز التورتيلا.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
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