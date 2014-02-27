طريقة عمل السلطة المكسيكية

المقادير:

-رزمة من الخس الافرنجي صغيرة الحجم.

-½ كوب جبنة التشيدر.

-½ كوب بصل أخضر مقطّع.

-½ نصف كوب زيتون أسود مقطّع.

-4 حبات من الطماطم مقطعة شرائح.

-كوب من خبز التورتيلا المحمّص (تشيبس).

-حبة من الأفوكادو مهروسة.

-ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

-½ كوب قشدة حامضة sour cream.

-½ كوب زيت نباتي.

-½ ملعقة صغيرة سكر.

-½ ملعقة صغيرة ثوم.

-½ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار Chilli

-ملح.

طريقة التحضير:

1- تُقطع أوراق الخس الى قطع متوسطة الحجم.

2- في وعاء مخصص للسلطة، توضع أوراق الخس المفرومة ويُضاف البصل، الطماطم، الزيتون والجبنة.

3- يُمزج كل من الأفكادو، عصير الليمون الحامض، القشدة الحامضة، الزيت، السكر، الثوم، الملح وبودرة الفلفل الحار. يُخلطوا جيداً حتى يتجانس المزيج ويصبح ناعماً.

4- يُسكب المزيج فوق السلطة. وتُضاف قطع خبز التورتيلا.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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