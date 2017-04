رعب وتشويق وأكشن في الصالات العربية

Non -Stop و Wer و Three Days to Kill هي الأفلام الثلاثة البارزة في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

Non -Stop

بعد نجاح سلسلة أفلام Taken وبانتظار الجزء الثالث منها، يعود الممثل Liam Neeson من خلال فيلم من نوع التشويق والأكشن بعنوان Non-Stop للمخرج الإسباني Jaume Collet-Serra وتشاركه البطولة فيه الممثلتان Julianne Moore و Lupita Nyong’o المرشحة حالياً لجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم Twelve Years A Slave ولكن في دور أقل من ثانوي. تدور قصة الفيلم حول مارشال الجوّ Bill Marks وهو شرطي متخفّي يحرص على أمن الطائرة والذي سيتلقّى مجموعة من الـ SMS من شخص مجهول موجود داخل الطائرة يعلمه بأنه سيقوم بتصفية راكب كل عشرين دقيقة إذا لم يتم تحويل مبلغ 150 مليون دولار الى حسابه الخاص. أمام هذا التهديد، كيف سيتصرّف Bill وماذا سيكون موقفه عندما يعلم أن الحساب هو بإسمه فيصبح هو خاطف الطائرة والمتهم الأول؟ وهل سيتمكن من كشف هوية هذا الشخص المجهول قبل فوات الأوان؟ Non-Stop فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Wer

محبو أفلام الرعب هم على موعد مع فيلم من إخراج William Brent Bell الذي شارك أيضاً في كتابة السيناريو ومن بطولة A.J. Cook و Sebastian Roché . محامية دفاع تم استدعاؤها للدفاع عن شخص يدعى Talan قبض عليه بتهمة قتل عائلة بكاملها. هذا الرجل الذي يبدو مسالماً في الشكل هو في الحقيقة مستذئب يمكنه قتل كل من يقف في طريقه. الأمور ستتدهور عندما يتمكن Talan من الفرار من سجنه ليحوّل مدينة باريس الى مكان مرعب تفوح منه رائحة الموت. Wer يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق.

Three Days to Kill

هل سيشكّل فيلم Three Days to Kill عودة قوية للممثل Kevin Costner الغائب عن الأدوار الرئيسية منذ فترة؟ الجواب عن هذا السؤال هو برسم من سيشاهد فيلم الممثل الجديد. Ethan Renner عميل في وكالة الإستخبارات الأميركية خدم لأكثر من 32 عاماً ولم يأخذ يوم عطلة. في يوم من الأيام وبعد شعوره بالألم يقرر زيارة الطبيب ليعلم أنه مصاب بمرض السرطان وليس أمامه إلا أشهر معدودة للعيش. أمام هذا الواقع يقرر السفر الى باريس لتمضية ما تبقى من عمره الى جانب زوجته وإبنته ولكن الواجب سيناديه من جديد بعد أن عرض عليه القيام بمهمة أخيرة مقابل معالجته من المرض الخبيث. فهل سيوافق؟ Three Days to Kill يعرض في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق وقطر ومصر ولبنان.