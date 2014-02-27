شيرين:لو كان عريسي لبنانياً لاشترطت أن يكون قروياً

شيرين شخصية فنية مختلفة بكافة تفاصيلها. حياتها تشبه إلى حد بعيد اختياراتها الغنائية من حيث الواقعية في طرح المواضيع والخصوصية في النص. رؤيتها للحياة فلسفة خاصة لا يفهمها إلا من عاشر عن قرب شيرين وعرف أنها متصالحة مع ذاتها. تعرف ماذا تريد من الحياة رغم صعوبتها. أغنيات ألبومها الجديد "أنا كتير" عِبَر وتجارب مرت هي أو غيرها فيها. لذلك، اعتبرت أنه النقلة النوعية في مسيرتها الفنية. في بيتها في منطقة الضبيه شرقي مدينة بيروت المطلّ على البحر استقبلت شيرين "سيدتي" ودار هذا الحوار:

ماذا تحمل الفنانة شيرين هذا العام من جديد لبرنامج «ذا فويس» يختلف عن مشاركتك به في العام الماضي؟

ردّت شيرين بعفوية تامة قائلة: «yes». ثم أخذت آلة التسجيل بيدها ووضعتها على ركبتيها قائلة بلهجتها المصرية: «سيبي آلة التسجيل عندي عشان اطّمن أن الكلام الجدي بدأ». وضحكت مكملة حديثها قائلة: «أنا في «ذا فويس» هذا العام حاملة البهجة والنشاط. وأي شخص يحمل هاتين الصفتين يكون موهوباً. وأنا لدي هذه الموهبة. لذلك، لن أبخل بأي اهتمام على أي مشترك في «ذا فويس». فأنا أتغيّر سنوياً. وكل سنة أزداد نضوجاً. وإذا عاد بي الزمن، سأكرر ما قمت به في «ذا فويس». فلست نادمة عن أي تصرف بدر مني في الجزء الأول منه.

قلت إنك هذا العام ازددت نضوجاً في مشاركتك في برنامج «ذا فويس».ما الذي ازددت فيه نضوجاً؟

السنة الماضية، وقفت كثيراً على الكرسي أثناء عرض البرنامج، وذلك تعبيراً مني على انفعالي حيال الموهبة المشاركة في البرنامج. لكن، هذه السنة، عدلت عن الوقوف على الكرسي وتصرفت بهدوء أكثر، لكني عبّرت عن انفعالي حيال الصوت الجميل بالصراخ. وهذه الانفعالات الصادرة عن أعضاء اللجنة، هي من قواعد البرنامج لنظهر أن المواهب هي من أساس البرنامج وأن كل عضو في لجان التحكيم يعمل ما بوسعه لنيل الموهبة لفريقه. فالجمهور كان متفاجئاً حيال تصرف أعضاء اللجنة وانفعالهم حيال كل موهبة جيدة يريدها لفريقه.

ما ردك على ما قيل في «ذا فويس» العام الماضي إن شيرين قد سبّبت مشاكل للـ mbc بسبب تخلفها الدائم عن مواعيد «البروفات»؟

أنا لن أردّ على السؤال وأرجو توجيهه للـ mbc. واسألي عنه أيضاً زملائي الفنانين. فلو كنت بالفعل أتأخر في مواعيدي، لكان البرنامج تأخر في البثّ مباشرة على الهواء. إضافة إلى ذلك، أنا قبضت مبلغاً لمشاركتي في البرنامج. وهذا يعني أنه عمل. أنا ما من مرة أتأخر فيما يخصّ شغلي. لذلك، تجدينني دائماً أستيقظ باكراً لأنزل إلى بيروت إلى الصالون لتصفيف شعري. ثم أعود إلى منزلـي حيث أسكن بعيداً عن العاصمة، وذلك حفاظاً مني على مواعيدي.

لماذا غبت عن المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي أقامته mbc عن برنامج «ذا فويس» لهذا الموسم؟

كنت منشغلة في تصوير إعلان كبير لألبومي مع المخرج طوني قهوجي. ولقد اعتذرت بصراحة أيضاً للفنان صابر الرباعي لعدم قيامي بواجب العزاء بوفاة والده الذي تزامن في اليوم نفسه.

ما صحة ما أشيع أولاً أنك على علاقة حب مع رجل خليجي ثم بعدها أنك على علاقة حب مع مدير أعمالك ياسر خليل؟

الرجل الخليجي هو صديقي وصديق العائلة اسمه علي. إشاعة زواجي من رجل خليجي اعتدت عليها. لكن إشاعة زواجي من مدير أعمالي ياسر هي التي دفعتني للردّ، وإلا ما كنت لأردّ. لكن هذه الإشاعة طالت الكرامات وزوجة مدير أعمالي ياسر مما دفعني للاتصال بها ومازحتها قائلة لها: «صباحية العروس أريدها رز وحمام محمّر»، وقلت ذلك لزوجته بناءً على ما ردّدته الإشاعة أنني تزوجت من زوجها. وضحكنا معاً.

لماذا طالت الإشاعة تحديداً ياسر دون غيره؟

لأنه قريب مني وأتمنى أن نبقى على هذا الشكل قريبين لأنني كنت دائماً أشيد بمدراء أعمال بعض الفنانين. وكنت أتمنى في قرارة نفسي أن ألتقي بمدير أعمال ناجح أتكل عليه. والحمدلله، وفقني بياسر. فياسر ليس مستشاراً فنياً ومدير أعمالي فقط إنما هو صانع نجوم. وعندما يسمع الناس أغاني ألبومي سيدركون قيمة إشادتي بياسر. فهو شاطر جداً في عمله. وقد قال لي: «طالما أن الإشاعة لم تؤذِ عائلتي ولم تؤذك فتجاهليها».

لو لم يكن ياسر متزوجاً هل كانت شيرين تتمناه زوجاً لها؟

ردت متسائلة: لو لم يكن متزوجاً الله أعلم. ومازلت أقول صعب عليّ الاستغناء عن ياسر هو ظهري والسند لي ولعائلتي. ويعمل ما بوسعه على حلّ أي مشكلة تواجه عائلتي. فهو شخص أمين يحب عمله ويحب الفنان الذي يعمل معه أكثر من نفسه.

الزواج من لبناني

هل هنأت الفنانة كارول سماحة بزواجها من د. وليد مصطفى ابن بلدك مصر؟

«والله لدينا في مصر أحلى رجالة. اللهم صلي على النبي. أحلى رجالة المصريين. أصبحنا نحن وكارول نسايب ومن خلال مجلتكم الكريمة أبارك لكارول وأقول لها ربنا يهنيك. وأقول يا رب زوجك يرفع رأسنا كمصريين ولا يزعلك في يوم ما.

طالما أن كارول تزوجت من رجل مصري. هل تفكرين في الزواج من لبناني؟

لدينا في مصر محافظات حيث يكون الرجل فيها قوياً وشهماً. فإذا أردت الزواج من لبناني فسيكون من «الضيعة" (من القرية) أحب الرجل الخشن عاصي رجّال وزوجته إلى جانبه تشعر أنها سيدة محاطة بحماية رجل. وهذه هي العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة.

*هل تزعج الشهرة شيرين؟

تزعجني في حالة التطفل من البعض الذين لا يحسنون اختيار الوقت المناسب ليتكلموا معي أو ليأخذوا صورة معي.

تابعوا المقابلة كاملة مع نجمة غلاف "سيدتي" في العدد الجديد من المجلة.

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