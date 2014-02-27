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حقائب الفرو في إطلالات Street Style

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حقائب الفرو في إطلالات Street Style حقائب الفرو في إطلالات Street Style

منذ أن ظهرت حقائب الفرو على منصة عرض Fendi الموسم الماضي، توقعنا أن تكتسح إطلالات جمهور الموضة في مدن العالم، وهو ما شاهدناه في عروض هذا الموسم، فمع الأجواء الباردة ظهر الفرو بكل الأشكال والتصاميم الممكنة حتى الحقائب والتعليقات التي تزينها.
تعد حقائب الفرو من أجمل الطرق لارتداء هذه الخامة إن لم تكوني من محبات ارتداء المعاطف الثقيلة، وما يعجبنا في هذه الحقائب هو تعدد الألوان والتصاميم التي تظهر بها، إذ بإمكانها أن تضفي لمسة عصرية ساحرة إلى إطلالتك.
شاهدي معنا كيف ارتدت أنيقات Street Style هذا الحقائب بطريقة أنيقة، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

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سيدتي