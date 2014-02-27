ماذا قدم المصممون في ثاني أيام أسبوع باريس للموضة؟

تزدحم مدينة الأناقة الفرنسية باريس بعروض الأزياء المختلفة في كل يوم من هذا الأسبوع، ومع بلوغنا اليوم الثاني شاهدنا عدداً من العروض الرائعة التي لفتتنا بسحرها وأناقتها.

في عرض Vionnet لخريف وشتاء 2014، كانت أزهار "التوليب" هي نجمة العرض، حيث وضعت زهرة جميلة على كل مقعد من مقاعد الحضور، وزينت الفساتين والأزياء المعروضة بطريقة جميلة، إذ لفتتنا القصات المستوحاة من تفاصيل هذه الزهرة، مع طغيان اللونين الرمادي والأخضر الفاتح على معظم التصاميم، ويبدو أن اللون الرمادي هو أحد الألوان الدارجة لموسم الشتاء المقبل، إذ شوهد كذلك في عرض Dries Van Noten وسط تشكيلة مبهرة من الألوان، ومنها: الوردي، والكحلي، والأصفر، والبرتقالي، كما لفتتنا الطبعات المختلفة التي ظهرت في هذه المجموعة، وفيما يخص التصاميم فكان الستايل الراقي الأنيق هو الطاغي عليها، حيث شاهدنا عدداً من الفساتين والتنانير القصيرة، بالإضافة إلى البدل العملية الجميلة

أعجبنا بالفساتين السوداء الناعمة التي ظهرت في عرض Rochas، لكننا لم نكن من المعجبين بالقفازات التي ارتدتها العارضات، حيث بدت مثل قفازات التنظيف، ولم تكن مناسبة إطلاقاً للوك المعروض.

في ختام اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة الباريسي، أوقعنا المصمم Alexis Mabille في غرام مجموعته، فقد قدم عدداً من البدل الرسمية المستوحاة من الستايل الرجالي، بالإضافة إلى بعض الفساتين القصيرة، وأخرى طويلة ذات تصميم مريح وناعم، مشيراً إلى أنه أراد أن يظهر السيدة متألقة بلوك مريح وغير متكلف.

شاهدي معنا في الصور ماذا قدم مصممو باريس في اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2014

سيعجبك أيضاً:

Anthony Vaccarello يفتتح أسبوع الموضة في باريس

Dsquared2 وGiorgio Armani في آخر أيام أسبوع الموضة في ميلان