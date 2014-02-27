Amy Adams أيقونة الإطلالات الناعمة على السجادة الحمراء

عرفت الممثلة الشهيرة Amy Adams بإطلالاتها الجميلة على السجادة الحمراء وفي محافل الموضة العالمية، إذ تختار الألوان المناسبة والتصاميم الملكية الأنيقة دوماً، ومع اقتراب حفل الأوسكار الذي ستحضره كمرشحة لجائزة أفضل ممثلة لهذا العام، قررنا أن نستعرض إطلالاتها السابقة في انتظار ما سترتدي في حفل الأوسكار لهذا العام.

تعشق Amy Adams الإطلالات المستوحاة من نجمات هوليوود في العقود الماضية، وتحرص دوماً على اختيار التصاميم الكلاسيكية التي تتميز بلمسة خاصة، سواء كانت لون، أو طبعة مميزة، أو قصّة فريدة، مثل: الفستان الأزرق الجميل من Antonio Berardi الذي ارتدته في حفل "SAG Awards ".

يعجبنا التنوع الذي يطغى على إطلالات Amy Adams من ناحية الألوان، فهي لا تتردد في اختيار الألوان الجديدة والمختلفة، وهذا ما يظهر لنا في إطلالاتها، كما لا يمكن أن تغيب عن ذاكرتنا إطلالتها الملكية باللون الفضي من Oscar de la Renta في حفل الأوسكار العام الماضي، ولا الإطلالة الأنيقة باللون اللحمي التي اختارتها في حفل "Golden Globes 2013"، بالإضافة إلى إطلالتها باللون الأحمر الناري في"Golden Globes" لهذا العام .

قالت الممثلة في أحد لقاءاتها: " أشعر أحياناً بأنني أرتدي زياً تنكرياً على السجادة الحمراء، ولكن في هذا العام أريد أن أعبر عن نفسي، لذلك تأكدوا أنني سأرتدي فستاناً من اختياري أنا، ولا يمثل الشخصية التي ألعب دورها".

نتوق لرؤية ما ستفاجئنا به يوم الأحد المقبل.



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