حفل بأوبرا دمنهور لإحياء ذكرى «الموجي» الجمعة

تحيي أوبرا دمنهور الذكرى الـ91 لميلاد الموسيقار محمد الموجي، وتقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار حفلاً غنائيًا فى الثامنة من مساء الجمعه 28 فبراير على مسرح الأوبرا، لإحياء هذه الذكرى.

> ويتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أهم وأجمل أعمال الموسيقار الراحل منها موسيقى «لايق عليك الخال»، و«ياقلبى خبى»، و«أنا قلبي إليك ميال»، و«يا حبيبىى قوللى»، و«بيت العز»، و«صافينى م» ،و«قارئة الفنجان» ، و«كامل الأوصاف» ، و«إيه هو ده»، و«أحضان الحبايب»، و«عيون القلب»، و«الغاوي»، و«الليالى»، و«للصبر حدود».

>الموسيقار محمد الموجي، يعتبر أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952. ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، ثم اتجه إلى التلحين، وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ.

>وقدم الموجي ألحانا لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، ورحل الموجي عن عالمنا في 1 يوليو 1995 تاركاً تراثاً فنياً رائعاً من الألحان العربية الأصيلة .