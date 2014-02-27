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أجمل 30 صورة لمكياج وشعر النجمات على Instagram

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أجمل 30 صورة لمكياج وشعر النجمات على Instagram أجمل 30 صورة لمكياج وشعر النجمات على Instagram

يعتبر Instagram اليوم في المرتبة الأولى عالمياً بين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وعلى هذا الأساس، نرى النجمات نشيطات جداً عليه، ولا يفصل بين صورة وأخرى من صورهنّ إلا دقائق، أو أقلّ من ذلك.


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ولأن معظم صور النجمات تتلّخص في المكياج ، والشعر، والأظافر، وأزياء السفر والطعام، اخترنا لك أجمل 30 صورة لنجمات اختصرن إطلالات جمالهنّ الطاغي.

فهيفاء وهبي أشعلت موقع Instagram بشعرها الأحمر الناري الذي أبرزته بطريقة لافتة جداً، من خلال استعمال الثياب ذات الألوان الصفراء والزرقاء وغيرها، من دون أن ننسى مكياجها الدخاني الجذّاب.

أما إليسا فشغلت Instagram بنظاراتها الزرقاء التي زادت من جمالها، إلى جانب التاج الذهبي الذي زيّن شعرها في ميلان.

لكن أحلام كانت من دون أدني شكّ الأقوى إنستغرامياً، إذ أطلّت بتسريحة شعر جميلة وناعمة، مع مكياج لافت، وضع عليه لمساته المزيّن أحمد أسير.

نوال الزغبي لفتت أنظار محبّيها بمكياجها البرونزي وشعرها الذهبي مع الغرّة.

ميريام فارس أطلّت بتسريحات مختلفة عن شعرها الكريلي، فرفعت شعرها، ولجأت إلى الغرة أحياناً، مع مكياجها المتعارف عليه.

أخيراً، كانت سيرين عبد النور حديث الساعة بلون شعرها الداكن وأحمر شفاهها الكرزي وغرّتها.

تابعي هنا:

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