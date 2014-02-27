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بالصور.. نادى ليونز يكرم السفراء العرب واليوم السابع

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نقلًا عن اليومى

في احتفالية بهيجة على ضفاف النيل كرّم أول أمس نادي ليونز القاهرة عددًا من السفراء العرب وبعض الفنانين والدكتورة لوتس عبد الكريم واليوم السابع، حيث تولى الفنان سمير صبري تقديم الاحتفالية، في حضور نخبة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والفنانين والكتاب والصحفيين،

حيث قام المهندس عبد الفتاح الديدى الحاكم الجديد لمنطقة الليونز في بتكريم كل من سفراء العراق والبحرين والكويت وتونس والمغرب ورجل الأعمال صلاح دياب وجريدة اليوم السابع

حيث تسلمها الزميل ناصر عراق والكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم والكاتب الصحفي صلاح منتصر والكاتبة الدكتورة لميس جابر، علاوة على الفنانة وفاء عامر والفنان سمير صبري، وقد جرت في أثناء الاحتفالية مراسم قبول عدد جديد لعضوية النادي حيث أقسموا على الولاء لأفكار النادي المتمثلة في تشجيع العمل الخيري التطوعي وتعزيز فضيلة التسامح وقبول الآخر، وعدم استغلال النادي في أية أنشطة سياسية أو دينية.
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