وزارة الصحة : إضافة 8 مراكز اتصالات جديدة لميكنة الخدمات الطارئة مركزيا وبالمحافظات

عقدت الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ورشة عمل أول امس الثلاثاء بديوان عام وزارة الصحة والسكان وبحضور الدكتورة هناء عامر مساعد الوزير للدعم الفنى والتطوير المؤسسي، ورؤساء قطاعات الطب العلاجي وشئون الأقاليم وعدد من قيادات الوزارة وممثلين لوزارة الدولة للتنمية الادارية وبعض الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال الصحة.

وقد تم استعراض ما تم تنفيذة من المشروع الذي أطلقته الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان لميكنة الخدمات الطارئه، والذى يوفر الخدمات العاجلة للمواطنين من خلال الرقم المجانى لوزارة الصحة 137والكائن بديوان عام الوزارة ويعمل على مدار الساعة يوميا طوال الاسبوع ، ويقدم المركز حلول عاجلة للمواطنين من خلال الاتصال برقم 137 المجاني من اى تليفون ارضى او محمول لطلب سرير عناية مركزة او حضانة لطفل حديث الولادة او رعاية الحروق كما يقدم خدمات الحصول على اكياس الدم ومشتقاتة ويستقبل المركز شكاوى المواطنين من اقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوفير اماكن للغسيل الكلوى الطارئ ومناظير الجهاز الهضمى الطارئة.

استعرض الدكتور خالد وشاحى مدير مركز الخدمات الطارئة ماتم تنفيذة من المرحلة الاولى من مشروع ميكنة الخدمات الطارئة ، مشيرا الى دخول الخدمة ل 85 مستشفى بالقاهرة الكبرى ، شاملة مستشفيات القطاع العلاجى والتامين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات والمعاهد التعليمية وامانة المراكز الطبية المتخصصة .

وقال ” وشاحى ” ان البيانات يتم تحديثها من خلال المركز الرئيسى كل 10 ثوان لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، مشيرا الى توفير اجهزة حواسب آلية وموديم للتواصل مع المركز الرئبسى على مدار 24 ساعة يوميا لادخال بيانات المرضى وحصرها من خلال برنامج الميكنة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطن شاملة التجهيز المطلوب للمريض من اجهزة تنفس صناعى وخلافة.

كما تم استعراض الخطة التنفيذية لتغطية 24 محافظة ببرنامج ميكنة الخدمات الطارئة (137)والذى يشمل تجهيز وتأثيث 8 مراكز اتصالات للخدمات الطارئة بمحافظات الاسكندرية –البحيرة –دمياط –الشرقية –المنوفية –بنى سويف –اسيوط –قنا لخدمة كافة محافظات الجمهورية ولتغطية عدد 284 مستشفى تابعة لوزارة الصحة وكذلك 13 مستشفيى جامعى اقليميى ويشمل كل مركز اقليمى عدد 3 محافظات ويعمل على مدار الساعة يوميا طوال الأسبوع بنظام المناوبات.

وقد شارك مديرى مديريات الصحة بمحافظات الاقصر – الاسكندرية –البحيرة –دمياط –الشرقية –المنوفية –بنى سويف –اسيوط –قنا ، وتم استعراض خطة المحافظات لتجهيز وتاثيث مراكز الاتصالات الطارئة الاقليمية والجدول الزمنى للانتهاء من الاستلام والتشغيل التدريبيى.

كما تم استعراض أيضا خطة التدريب التى تشمل عدد 2562 إدارى وممرضة يتم تدريبهم على برنامج ميكنة الخدمات الطارئة وكيفية استخراج التقارير بالاماكن المتاحة لخدمة المواطنين فى مجال الاقسام الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة وذلك لتغطية كافة المحافظات بمراكز اتصالات طارئة مربوطة مركزيا مع المركز الرئيسى.

وقد تم عرض الخطة التنفيذية لتطوير المركز الرئيسى بالوزارة وربطة مع المراكز الفرعية وكذلك تطوير احد المراكز الفرعية ليكون مركز رئيسى تبادلى حال توقف الخدمة بالمركز الرئيسى وتم عرض كافة التفاصيل الفنية والمعلوماتية التى تضمن استمرار واستقرار الخدمة للمواطن على مدار 24ساعة يوميا بجميع المراكز والمركز الرئيسى لخدمة المواطنين بكافة المحافظات انطلاقا من مسئولية وزارة الصحة والسكان تجاة كافة المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية .