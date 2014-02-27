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الهدوء يسود محيط أكاديمية الشرطة قبيل بدء جلسة قضية التخابر

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الهدوء يسود محيط أكاديمية الشرطة قبيل بدء جلسة قضية التخابر الهدوء يسود محيط أكاديمية الشرطة قبيل بدء جلسة قضية التخابر

اكاديمية الشرطة – أرشيفية

ساد الهدوء ، صباح اليوم الخميس ، محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ حيث مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 من قيادات تنظيم الاخوان الارهابى فى قضية التخابر.

ورصد مندوب الوكالة قيام قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجى والداخلى للأكاديمية؛ وذلك فى إطار خطة التأمين التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية؛ وذلك فى ظل غياب تام لعناصر تنظيم الاخوان الارهابى عن محيط الأكاديمية أو الشوارع الرئيسية المؤدية اليها.

ورصد مندوب الوكالة تمركز عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم “8″ للأكاديمية، المخصصة لدخول الاعلاميين والصحفيين والمحامين، بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى الى الأكاديمية واجهاض محاولاتهم لإفساد المحاكمة.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد اعتمد فى اجتماع مع مساعديه ضم كلا من اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة خطة تأمين المحاكمة.

تجدر الإشارة الى أن جميع المتهمين فى القضية قد وصلوا صباح اليوم الى مقر الأكاديمية فيما عدا الرئيس المعزول محمد مرسى؛ حيث تم ترحيلهم من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة.

أ ش أ

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