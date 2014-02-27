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القبض على 22 إرهابي بشمال سيناء والمنيا وحرق 15 عشة للتكفيريين وتدمير 6 أنفاق

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القبض على 22 إرهابي بشمال سيناء والمنيا وحرق 15 عشة للتكفيريين وتدمير 6 أنفاق القبض على 22 إرهابي بشمال سيناء والمنيا وحرق 15 عشة للتكفيريين وتدمير 6 أنفاق

المتحدث العسكرى

تمكنت قوات الجيش الثانى صباح أمس الأربعاء من مداهمة مناطق الشلاق وحى الترابين والشيخ زويد ورفح وبئر العبد، والقبض على 8 عناصر ارهابية منهم مسجل خطر من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة وشهرتة ” سالم قصاصة ” وباقى الافراد مشتبة بهم وجارى فحصهم أمنيا.

وذكر المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على، أنه تم حرق15 عشة، تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة.

وتم تدمير “6″ أنفاق بالمعدات بمناطق الصرصورية – الشلايفة – الدهنية ونسف “3″ منازل بداخلها انفاق.

وفى سياق متصل تمكنت عناصر المنطقة المركزية العسكرية بمعاونة أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ مداهمة عدد من البؤر الإجرامية بمراكز [ مغاغة – بنى مزار ] بمحافظة المنيا ،حيث تمكنت من إلقاء القبض على 14 فرد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش وذخائر متنوعة.

 

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