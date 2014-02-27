القبض على 22 إرهابي بشمال سيناء والمنيا وحرق 15 عشة للتكفيريين وتدمير 6 أنفاق

تمكنت قوات الجيش الثانى صباح أمس الأربعاء من مداهمة مناطق الشلاق وحى الترابين والشيخ زويد ورفح وبئر العبد، والقبض على 8 عناصر ارهابية منهم مسجل خطر من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة وشهرتة ” سالم قصاصة ” وباقى الافراد مشتبة بهم وجارى فحصهم أمنيا.

وذكر المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على، أنه تم حرق15 عشة، تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة.