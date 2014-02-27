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تدمير 17 سيارة نقل مخصصة للتهريب بعد اشتباكات مع مسلحي” داعش” قرب الحدود السورية

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تدمير 17 سيارة نقل مخصصة للتهريب بعد اشتباكات مع مسلحي” داعش” قرب الحدود السورية تدمير 17 سيارة نقل مخصصة للتهريب بعد اشتباكات مع مسلحي” داعش” قرب الحدود السورية

ارشيفية

 

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم الخميس، عن تدمير 17 سيارة نقل مخصصة للتهريب وضبط ثلاث سيارات أخرى بعد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم مايسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام ” داعش ” بالقرب من الحدود السورية.

وذكر بيان لقيادة عمليات الجزيرة والبادية، أن القوات الامنية نفذت مساء امس الأربعاء عملية واسعة شمال وجنوب نهر الفرات لمطاردة الارهابيين وقطع خطوط الامدادات عن تنظيم داعش الارهابي، مشيرا الى أن العملية أسفرت عن تدمير 15 سيارة نقل مخصصة للتهريب.

وأضاف البيان، أن القوة الامنية اشتبكت مع مهربين من تنظيم داعش في مخفر عشتار قرب الحدود السورية وتمكنت من تدمير سيارتي نقل وضبط 3 آخرين بعد تلك الاشتباكات، موضحة أن القطاعات مازالت منتشرة في عمق الصحراء قرب الحدود السورية .

وتشهد محافظة الأنبار منذ عدة أسابيع عمليات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها قطاعات القوات المسلحة وبمساندة طيران الجيش ومسلحي العشائر لملاحقة تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” .

 

أ ش أ

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