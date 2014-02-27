محمد بن زايد واكيهيتو يؤكدان متانة العلاقات الثنائية

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري في طوكيو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى اليابان.

ونقل سمو ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء إلى إمبراطور اليابان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة ولشعب اليابان الصديق دوام التقدم والرقي.

ورحب إمبراطور اليابان بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وذلك في ضوء متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تشهد تطوراً ونمواً.

وحمل إمبراطور اليابان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً مزيداً من الرفعة والتقدم والنماء.

علاقات

وأشاد الإمبراطور اكيهيتو بالحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه الخاص بتنمية وتطوير التعاون والدفع بمسيرة علاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق جديدة من التفاهم والتقارب والتعاون المشترك.

وأكد أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين البلدين لتطوير وتوثيق العلاقات الودية وتعزيز العمل الثنائي المشترك بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، منوهاً بأن هذه الزيارة إضافة جديدة في مسيرة علاقات البلدين التي تزداد رسوخاً ومتانة يوماً بعد يوم.

وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي الأحاديث الودية مع إمبراطور اليابان حول ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات تعاون طيبة وتاريخية، مؤكداً سموه اعتزاز قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه العلاقات وما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات، معرباً سموه عن تقديره لإمبراطور اليابان لحرص حكومة بلاده على تطوير وترسيخ أوجه التعاون الثنائي المشترك مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.

شكر

وعبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لإمبراطور اليابان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق وعن سعادته بزيارة اليابان من أجل تطوير العلاقات والدفع بها الى آفاق أوسع وأرحب.

وحضر سموه مأدبة غداء أقامها إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري على شرف الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان وأعضاء الوفد المرافق لسموه في الزيارة والذين صافحوا الإمبراطور وولي عهده وضم الوفد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار في وزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون الشرق آسيوية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية وسعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى اليابان.

كما حضر المأدبة من الجانب الياباني عدد من كبار المسؤولين الذين صافحوا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرحبين بالزيارة وهم رئيس الوزراء الياباني شنزو ابى وفومو كيشيدا وزير الخارجية ونوبو كيشي نائب وزير الخارجية ويوشيهيكو كامو سفير اليابان لدى دولة الإمارات وكيشيرو اوكابي رئيس جمعية اليابان - الإمارات وشيجيوكي هيروكي رئيس المراسم في وزارة الخارجية. طموحات مشتركة

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تطلع دولة الإمارات واهتمامها لتعزيز العلاقات المشتركة بين الامارات واليابان، واصفاً علاقات البلدين بأنها تتسم بعمق الرؤية وتوافق الطموحات المشتركة والرغبة العالية في إثرائها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.