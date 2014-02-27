دراسة إمكانية التنازل عن تأشيرات دخول مواطني الدولة إلى اليابان

بناء على طلب من دولة الإمارات، قررت اليابان دراسة ما إذا كان يمكن التنازل عن تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية لدولة الإمارات، وكذلك مراجعة آلية تنفيذ إصدار تأشيرات دخول لمرات متعددة.

وفي مجال التعاون بين الإمارات واليابان أعرب الجانبان عن عزمهما مواصلة المناقشة لتخفيف ورفع القيود المفروضة على واردات الغذاء اليابانية التي وضعت بعد زلزال شرق اليابان الكبير في مارس 2011.

وتطرقت زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لطوكيو للجانب العلمي، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لأن يلبي التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية مصالح شعبي البلدين، ورحبا بالتقدم الملموس الذي تمثل بفتح حكومة اليابان مكتباً لها في مجلس أبوظبي للتعليم.

ورحب الجانبان أيضاً بمذكرة التفاهم بين جامعة طوكيو، ومعهد البترول ومركز بحوث أبوظبي بشأن إنشاء أطر للبحوث والدراسات المشتركة، كما أعرب الجانبان عن أملهما بزيادة تعميق هذا التعاون الأكاديمي وتعزيز تبادل الشباب والطلاب.

وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني عن نيته دعوة طلاب من دولة الإمارات في المدارس الابتدائية وحتى الثانوية لليابان وتعزيز التعاون الرياضي بما في ذلك رياضة الجودو.

وعلى صعيد التعاون الطبي أكد الجانبان أهمية التعاون في المجال الطبي، حيث صرح رئيس الوزراء الياباني بأن اليابان ستبدأ بحلول نهاية عام 2014 استقبال المرضى من الإمارات العربية المتحدة في المؤسسة الطبية المتقدمة في اليابان والتي سيتم إنشاء مكتب خدمة حصري بالنسبة لهم.. وقد رحب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذا وأعرب عن توقعه بتسريع الإجراءات المحلية لهذه الغاية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ورحبا بإيفاد خبراء فنيين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" إلى أبوظبي ودبي بهدف مناقشة المساعدة التقنية في مجالات إدارة النفايات، وتربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون الخارجية في اليابان ووزارة التنمية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون والتفاهم في مجالات المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية. فرص الاستثمار

أقر الجانبان بأهمية الدعم المتبادل في قطاع التمويل، ورحبا بالبعثة اليابانية إلى أبوظبي لشرح سياساتها الاقتصادية وفرص الاستثمار، وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين صندوق خليفة والمنظمة اليابانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الإقليمي حول تعزيز التعاون القائم بين الجانبين. التعاون في مجال الطيران: رحب الجانبان بتبادل الملاحظات على الجدول الجديد للاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان للخدمات الجوية، مع الإشارة إلى أن طيران الإمارات قد بدأت رحلات مباشرة يومية بين دبي ومطار طوكيو الدولي "هانيدا" منذ يونيو 2013، وأعربا عن توقعاتهما بأن هذه الرحلات ستساهم في تعزيز تبادل الزيارات بين الشعبين الصديقين. التعاون القنصلي: رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار الحكومة اليابانية منذ أكتوبر الماضي بإصدار تأشيرات دخول متعددة لمدة ثلاث سنوات لمواطني دولة الإمارات الذين يقيمون في اليابان لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة لغرض الأعمال التجارية أو للسياحة.