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اليوم .. نظر قضية محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع

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اليوم .. نظر قضية محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع اليوم .. نظر قضية محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع

أرشيفية _ صفوت الشريف

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، قضية محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه إيهاب وأشرف، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة .

كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على 300 مليون جنيه كسب غير مشروع، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

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