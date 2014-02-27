رئيس نيجيريا يتعهد بالقضاء على “بوكو حرام”

تعهد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان بسحق جماعة “بوكو حرام” المناهضة لسياسة حكومته والمتهمة بقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية.

وقال جوناثان – في خطاب إلى الأمة الليلة الماضية بمناسبة مرور مئة عام على توحيد الجنوب الذي تقطنه أغلبية سكانية مسيحية مع الشمال الذي تقطنه أغلبية سكانية مسلمة إثناء الاستعمار البريطاني للبلاد – أن حكومته تعمل على إنهاء عنف الجماعة إلى الأبد وليس مؤقتا، وذلك من خلال اقتلاع جذور الإرهاب.

وأوضح أن أعمال العنف تعطل عمليات التنمية وتؤثر علي التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، معربا عن أسفه لمقتل عشرات الطلاب خلال هجوم علي سكنهم منذ يومين بولاية “يوبي” بالشمال الشرقي.

من ناحية أخري، أفاد شهود عيان بولاية أدماوا شمال شرق البلاد بأن مسلحين شنوا هجمات علي قري بمنطقتني “ماداجالي” و”ميشيكا” بالولاية الليلة الماضية في سلسلة من الهجمات التي تشهدها مناطق شمال شرق البلاد.

واتهم رئيس المجلس المحلي بمنطقة “ماداجالي” ماينا الارامو جماعة بوكو حرام بشن الهجمات دون إعطاء المزيد من المعلومات عن عدد الضحايا.

أ ش أ