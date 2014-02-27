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"اﻷوقاف" تجدد الإعلان عن خلو وظائف مديرى اﻹدارات بمديرية الجيزة

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"اﻷوقاف" تجدد الإعلان عن خلو وظائف مديرى اﻹدارات بمديرية الجيزة

أعلنت وزارة اﻷوقاف، مجددا، أن شغل وظائف مديرى الإدارات وخاصة بمديرية أوقاف الجيزة والتقدم لها، سوف يكون عن طريق الوزارة حسب قرار للقطاع الدينى بالوزارة، لشغل جميع الإدارات الخالية الممولة وغير الممولة، بأن تقوم المديريات بموافاة الإدارة المركزية لشئون المساجد بجميع الإدارات الخالية (غير المسكن عليها أحد) فى موعد حدد مسبقا كان أقصاه ٢٩ فبراير، على أن يتم نشر أسماء الإدارات الخالية على موقع الوزارة يوم ٣ مارس القادم.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن بدء التقديم بالإدارة المركزية لشئون المساجد على الوظيفة يوم ٩ حتى يوم 27 مارس القادم، ويبدأ الامتحان لشغل هذه الدرجات الخالية يوم السبت ١٢ أبريل المقبل.

وأكدت الوزارة عدم الاعتداد بأى امتحانات سابقة فى هذا الشأن، كونها أجريت على أيدى القيادات الإخوانية بالوزارة، وشابها كثير من المجاملات لصالح المنتسبين لهذه الجماعة، ولم تراع فيها الأسس العلمية ولا الموضوعية، أما باقى الوظائف الأخرى سيتم التقدم لها وفق الإعلان الداخلى بالمحافظة الذى تمت الموافقة عليه من الوزارة.

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مصر 365