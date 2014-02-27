وزير الأوقاف يتعهد بتحسين أحوال الأئمة والخطباء بعد التجديد له

بعث د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برسالة شكر لأئمة وخطباء وزارة الأوقاف، وذلك فى أول بيان له بعد التجديد له وزيرا للأوقاف، داعياً إياهم للحفاظ على منابرهم ونشر سماحة الإسلام والالتزام بموضوع الخطبة الموحد التزامنا، مؤكدا إلتزامه بالعمل على تحسين أحوالهم الأدبية والمادية.

ونبه الوزير فى بيانه اﻷول للعاملين بالوزارة، أنه على الأئمة والخطباء يجب عدم تمكين أى شخص مهما كان موقعه أو مكانته من المنبر، إلا بتصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف وتعليمات واضحة من الرئيس المباشر، واعتبار المنبر أمانة ومسئولية خاصة لإمام المسجد أو خطيبه، وهو غير مفوض بإنابة أحد عنه أو السماح بصعوده المنبر مهما كان وضع ومكانة هذا الشخص، وفى حالة أى ظرف طارئ وجب على الإمام أو الخطيب الرجوع إلى رئيسه المباشر للتنسيق والترتيب.

وشدد الوزير فى رسالته على تمنياته لجميع الأئمة والخطباء بكل السداد والتوفيق فى خدمة دينهم ووطنهم وتقديره لحرصهم على نشر سماحة الإسلام ومواقفهم الشجاعة فى مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب، واعتزازهم بالأمانة التى كلفهم الله بها، وحرصهم على ألا يقتحم مجال الدعوة دخيل أو غير متخصص.