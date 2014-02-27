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الأول من مارس بدء اختبارات التصفية لمحفظى القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

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الأول من مارس بدء اختبارات التصفية لمحفظى القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية الأول من مارس بدء اختبارات التصفية لمحفظى القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم محمد مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، أن اختبارات التصفية للناجحين فى مسابقة شغل وظائف محفظ قرآن كريم ستبدأ السبت المقبل، الأول من مارس، وتم إعداد جدول لتحديد مواعيد الاختبارات.

وأوضح "عبد العظيم"، أن الأول من مارس يبدأ بامتحان منطقة الدقهلية البالغ عدد الناجحين فيها 821، وفى اليوم الثانى من مارس مناطق الشرقية، والأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، ودمياط، وشمال الجيزة، وجنوب سيناء، وبنى سويف، حيث يبلغ عددهم 694 أما اليوم الثالث مناطق القليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وأسوان، وجنوب الجيزة، والفيوم، والإسماعيلية، والسويس، وبور سعيد، وبلغ عددهم ، 697 وفى اليوم الرابع مناطق أسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية البالغ عددهم 724، واليوم الخامس لمنطقة الغربية بعدد 750، بينما يأتى اليوم السادس لباقى الغربية، وكفر الشيخ، وشمال سيناء البالغ عددهم 629.

وأشار عبد العظيم فى بيان له، إلى أن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، اعتمد الأحد الماضى نتيجة المرحلة الأولى لمسابقة تدريس القرآن الكريم بالأزهر بالمحافظات، وتم إخطار المناطق بأسماء الناجحين الذين تم تصعيدهم للاختبارات النهائية، لإخبارهم بذلك حتى يتسنى لهم الحضور لمقر الامتحانات فى المواعيد المحددة بمعهد مدينة نصر الابتدائى النموذجى أمام "جنينة مول" شريطة إحضار البطاقة الشخصية وصورتها عند المقابلة وإحضار أصول وصور المؤهل والشهادات الأخرى الحاصل عليها والخبرة إن وجدت.

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مصر 365