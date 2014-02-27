إثيوبيا: ممثلو الصراع بجوبا يتواجدون في أديس أبابا للتباحث

قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، إن ممثلي طرفي الصراع بجنوب السودان يتواجدون حاليًا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من أجل إجراء المزيد من المحادثات الرامية إلى تحقيق السلام فى جنوب السودان.

ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي، عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قوله إن «إثيوبيا تسعى من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة بين الفصائل المتصارعة فى حركة تحرير شعب السودان».

وقال المتحدث إن «إثيوبيا تقوم أيضاً بدورها من أجل تحقيق السلام والأمن بصورة دائمة فى الصومال من خلال نشر قواتها هناك».