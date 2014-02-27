أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إثيوبيا: ممثلو الصراع بجوبا يتواجدون في أديس أبابا للتباحث

Google+ Print

قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، إن ممثلي طرفي الصراع بجنوب السودان يتواجدون حاليًا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من أجل إجراء المزيد من المحادثات الرامية إلى تحقيق السلام فى جنوب السودان.

ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي، عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قوله إن «إثيوبيا تسعى من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة بين الفصائل المتصارعة فى حركة تحرير شعب السودان».

وقال المتحدث إن «إثيوبيا تقوم أيضاً بدورها من أجل تحقيق السلام والأمن بصورة دائمة فى الصومال من خلال نشر قواتها هناك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية