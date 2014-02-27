"القومى للأمومة" يطالب وزير التضامن بوضع الأولوية لملف أطفال الشوارع

طالبت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وزير التضامن القادم بوضع ملف أطفال الشوارع ضمن أولويات عمل الوزارة، وأن يتم العمل من منظور العدالة الاجتماعية للأسرة، لتجفيف منابع الفقر ووصول خدمات الدعم للأسر الفقيرة، لاسيما الأمهات المعيلات وأبناء الشهداء والأيتام.

وأكدت عزة العشماوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة أطفال الشوارع تحتاج لبرنامج قومى شامل يضم كل الجهات المعنية، يعمل الجميع سويا من خلل خطة قومية وإطار زمنى وميزانية محددة، تضم كل الموارد الوطنية والمنح الدولية، وتركز على محاور العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية.

وأشارت الأمين العام للمجلس، إلى الاهتمام بالتحدى الأصعب الذى يواجه أطفال الشوارع، وهو إعادة الإدماج بالأسرة والمجتمع، ما يتعين معه التواصل السليم مع الأسرة، ويتطلب أخصائيين لديهم مهارات تفاوض وتواصل، لاكتشاف أسباب انفصال الأطفال عن أسرهم وإقناع الأسرة بأهمية عودة الطفل، ولم شمل الأسرة، من خلال تفعيل برامج القروض والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبالنسبة لدور الرعاية للأطفال، أكدت عزة العشماوى، أن دور الرعاية لإعادة هيكلة من حيث تقييم حالة الدور وإعادة هيكلة البنية التحتية، لتكون ملائمة للكرامة الإنسانية للأطفال، لاسيما مؤسسة المرج العقابية من حيث كثافة الأطفال داخل الدار والممارسات الـ"لا إنسانية" التى تتم داخل المؤسسة، وبناء القدرات المؤسسية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفى المؤسسات، ويتعين أن تكون من منظور التدريب المستمر على رأس العمل وتقييم ومتابعة الأداء، ووجود فرق عمل للتعامل مع الأطفال فى الشارع، وتنفيذ أنشطة لبناء الثقة وجذب الأطفال لدور الرعاية، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب فريق العمل على إدارة الحالات يتم من خلالها وضع خطة متكاملة للاستجابة لحالة الأطفال الضحايا النفسيين، يتم من خلالها الاتفاق مع الطفل على نوع التعليم الذى يأمل فيه، سواء فنى أو تعليم ثانوى عام، والاهتمام بمكون التدريب المهنى داخل مؤسسات الرعاية وربطه بسوق العمل.